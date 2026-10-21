AK Parti'nin TBMM takvim önerisi kabul edildi, kasımda denetim görüşülmeyecek

AK PARTİ'NİN TBMM'NİN ÇALIŞMA TAKVİMİ VE SAATLERİNE İLİŞKİN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Diğer taraftan AK Parti grubunun TBMM'nin çalışma takvimi ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Bu teklife göre; Meclis'in kasım ayı boyunca sürecek birleşimlerinde denetim konuları görüşülmeyecek. Ayrıca Genel Kurul çalışmaları saat 24.00'e kadar sürecek. Bu teklifle birlikte Genel Kurul, fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi perşembe günü kabul edene kadar çalışacak. Genel Kurul, 'Türk Kızılay Kanunu' teklifi ise 27 Ekim Salı günü kabul edilinceye kadar çalışmalarını sürdürecek.

TEKLİFİN TÜMÜ VE BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Ardından teklifin tümü üzerine görüşmelere başlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve birinci bölüme geçildi. Bu bölümde de siyasi parti gruplarının birinci bölüm üzerine yaptığı değerlendirmeler sonrasında maddele geçilmesi oylanıp kabul edildi.

'HIRSIZLIĞIN BİZZAT İÇERİSİNDE OLMALARI HASEBİYLE SORUMLUDURLAR'

Teklif üzerine Yeni Yol Partisi grubu adına söz alan Grup Başkanı Bülent Kaya, "Bu getirilen yasa teklifiyle ne çözülmeye çalışılıyor? Bu fonlarda parası bulunan kişilere, bir kısım hak sahiplerine, en azından bu fonları nakde dönüştürülerek, bu fondaki hisseleri nakde dönüştürülerek belli ödemelerin yapılmasına çalışılıyor. Burada iki sorumluluk var. Bir, bizzat bu hırsızlık ve soygunun asli failleri var. Yani hırsızlığın, soygunun içerisinde olanların ister siyasi kişilik olsun ister bakan olsun ister milletvekili ister bürokrat isterse muhteris iş adamı ya da yeni yetme iş adamları olsun, bunların sorumluluğu nedir? Hırsızlığın bizzat içerisinde olmaları hasebiyle sorumludurlar. Zaten ceza kanunlarımız bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri az da olsa yapıyor. Bu kanun teklifiyle de onlardan bir kısım tahsilatlarla ilgili mevzuatta düzenlemeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEN BİR VURGUNDAN BAHSEDİYORUZ'

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise teklife ilişkin, "Bakın bu soygun bile bile geldi. Bilinmeyen hiçbir şey yoktu ve bunu piyasa 2 yıldır konuşuyordu. Bakan 11 ay önce söyledi ama buna rağmen o kadar pervasız davrandılar ki vurgun olduğu gibi devam etti. Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı gün eğer işe müdahale edilmiş olsaydı mağduriyet 297 milyar lira olacaktı ama gecikti, 822 milyar liraya çıktı. Tabii mağduriyet bunun çok daha üzerinde. Konuşmadığımız şey, borsa yatırımcıları var. Borsadaki şirketlerin değeri toplam 6,5 trilyon lira civarında düştü. Reel sektör inim inim inliyor. Yani mağduriyet sadece 455 bin kişi filan da değil. 455 bin kişi çok önemli bir rakam ama bunun dışında bütün Türkiye'yi etkileyen bir soygundan, bir vurgundan bahsediyoruz" diye konuştu.

'KANUN TEKLİFİ MAĞDURLARIN ÖFKESİNİ DİNDİRMEK İÇİN BİR AVUTMA TEKLİFİDİR'

455 bin vatandaşın TBMM'yi yakından takip ettiğini ve bu vatandaşlarla birlikte toplamda 4,5 milyona ulaşan bir mağdur kitlesinin bulunduğunu belirten CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Bu mağdurlar Meclisten bir çözüm bekliyorlar. Peki, bu kanun teklifi o vatandaşlarımızın e-maillerimizi kilitleyen binlerce taleplerine bir karşılık verecek mi? Maalesef veremeyecek. Bu kanun teklifiyle ilgili komisyonda bir cümle kullanmıştım: Bu kanun teklifi mağdurların öfkesini dindirmek için, mağdurların öfkesini sönümlendirmek için bir avutma kanun teklifidir. Neden mi böyle söylüyoruz? 17 Eylül 2026 tarihli kararla tasfiyesine karar verilen fonlar dışında diğer fonlardaki mağdurların durumunun ne olacağı bu kanun teklifinde maalesef belirli değil" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAMDIR'

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise tasfiye süreci hakkında yaşanan son gelişmeleri aktardı ve şöyle devam etti;

"Alınan tedbirlerle ve yapılacak düzenlemelerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artacağına, piyasaların daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır, finansal sistem güçlüdür, makroekonomik görünümde önemli bir sorun yoktur. Türkiye'nin milli yükseliş iradesiyle büyük bir siyasi kararlılığı ortaya koyduğu, birçok alanda dünyada önemli ilerlemeler kaydettiği 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefleri doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiği, aynı zamanda kanunsuzlukların üzerine gidildiği bir ortamda huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya, FETÖ hesaplarından yapılan kışkırtıcılığa itibar edilmemeli, resmi açıklamalar doğrultusunda hareket edilmelidir."

'TEKLİF TARİHİN EN BÜYÜK FİNANSAL SOYGUNUN ÜZERİNE ÖRTME ÇABASIDIR'

Teklif hakkında partisi adına değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "Önümüze getirilen bu kanun teklifinin metni iddia edildiği gibi adil bir tasfiye ya da mağduriyeti gideren bir adalet metni değildir. Bu metin, kurumların ve siyasi iktidarın gözü önünde organize bir biçimde örülen ülke tarihinin en büyük finansal soygunun üzerini örtme çabasından başka bir metin değildir. İktidar, bir avuç rantiye ve şebekenin servetine servet kattığı, milyonlarca emekçinin dişinden tırnağından artırdığı birikimlerinin buharlaştığı bu organize talanın siyasi ve kurumsal faturasından kaçmak için bu yasa metnini getirmiş" değerlendirmesinde bulundu.

'KANUN TEKLİFİ BİR SÜRÜ HUKUKİ SORUNLARA YOL AÇABİLECEK'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özlale ise sermaye piyasasındaki fonların tasfiye süreci ile ilgili partisinin hazırladığı kanun teklifini anlattı ve Genel Kurul'da halihazırda görüşülen düzenlemeye ilişkin konuştu. Özlale, "Sizden daha kapsamlı bir kanun teklifi getirmenizi beklerken geçen hafta getirdiğiniz kanun teklifi bir sürü hukuki sorunlara yol açabilecek oldukça da sınırlı bir kanun teklifi. Buradan size soruyoruz; Toplanan parayı kime, hangi hesapla, hangi takvimde ödeyeceksiniz, belli mi? Hayır, belli değil. Vatandaş hesabına nasıl itiraz edecek, belli mi? Hayır, belli değil. Varlıkları nasıl satacaksınız, belli mi? Hayır, belli değil. Süreci kim denetleyecek, belli mi? Hayır, belli değil" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜ İADE YAPANLARIN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARI ORTADAN KALKMAMAKTADIR'

Hazırladıkları teklifin 9 maddeden oluştuğunu vurgulayan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, "Yasa teklifiyle fahiş ve haksız kazanç elde edenler için bir isteğe bağlı iade mekanizması getirilmektedir. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden olağan dışı kazanç sağlayıp fondan çıkanlar olağan emsal getiriyi aşan kısmı isteğe bağlı iade hesabına iade edebileceklerdir. Bu iade bir af veya ibra yani bir cezasızlık mekanizması değildir, gönüllü iade yapanların cezai ve hukuki sorumlulukları ortadan kalkmamaktadır, suç işleyen cezasını çekecek masum olan ise hukuk tarafından sonuna kadar korunacaktır" diye konuştu.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 21 Ekim Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı