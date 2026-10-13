AK Parti'li Zorlu: Fon soruşturması sonunda gereken adımlar atılacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Şu an bu fon meselesiyle ilgili devletimiz hemen her türlü önlemi aldı. İdari, siyasi ve bütün adli süreçler devam ediyor. 254 kişinin mal varlığı donduruldu, el konuldu. Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Tahkikat şu an devam ediyor. Fazla bir zaman değildir, çok kısa bir zamanda tamamlanacaktır. Bu tahkikatın ardından hangi kurum ve kuruluşlar ve kişiler sorumluysa gereken adımlar da bu tahkikatın sonucunda emin olun atılacaktır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Zorlu'ya AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve yönetimi eşlik etti. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın sonuna yaklaştıklarını belirterek, buluşmalarda vatandaşlara özellikle üç önemli başlığı anlattıklarını söyleyen Zorlu, "Birincisi güçlü devlet anlayışımızın bölgemizdeki gelişmeler çerçevesinde tahkim edilmesi hususudur. Bildiğiniz gibi dünyadaki gelişmeler, kırılmalar ve coğrafyamızda karşı karşıya olduğumuz sınamalar, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla güçlü olmak zorunda bulunduğu bir dönemi de işaret etmektedir. Bu devlet anlayışımızın ve yaklaşımımızın temel düsturu ki biz bugün Tekirdağ'dayız; vatan şairi Namık Kemal'in toprakları. Onun ortaya koyduğu insancıl vatanseverliğin bir gereği olarak temelinde, özünde insanı esas alan bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da devletimizi yaşatmanın da birinci önceliğinin bu olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda güçlü liderlik bakış açımızda ve icraatlarımızda, çok şükür bugün etrafında 13 çatışma ve istikrar bölgesi olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti son yıllardaki bütün bu kuşatma girişimlerine karşı, bölgesinde güvenli liman olmayı başarmış yegane ülkelerden birisi konumundadır. İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkasya'daki gelişmeler, Suriye'de, Irak'ta yaşanan meseleler, hemen buradan gördüğümüz ufuk çizgimizde Ege'den başlayan, Balkanlardan Avrupa'ya uzanan pek çok bize yönelmiş husumet ve saldırı girişimlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yurttaşlarının birliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamayı başarmış ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir" diye konuştu.

'EMEKLİLERLE İLGİLİ BİRTAKIM ADIMLAR ATILACAK'

Türkiye Yüzyılı'nda ailenin korunmasından, dar ve sabit gelirli vatandaşların daha iyi koşullara kavuşması adına pek çok projeye de imza attıklarını dile getiren Zorlu, "Özellikle son dönemde emekli yurttaşlarımız üzerinden bizlere de yöneltilen sorular oluyor. Teşkilat mensuplarımız da bu konularda bizlere istek ve taleplerini iletiyorlar. Bu konularda da kabinemiz çalışmalarını sürdürmektedir. İnşallah bu konudaki çalışmaları biz de titizlikle takip ediyoruz. Gerekli birtakım adımların atılacağını da buradan ifade etmek isterim" dedi.

'SAVUNMA ANLAŞMASI GÜVENCE HATTINI DA OLUŞTURUYOR'

Türk dünyasıyla ve gönül coğrafyasıyla olan ilişkilerin, dış politikanın ayrılmaz parçasını oluşturduğunu söyleyen Zorlu, "Bağımsızlık ülkümüzün de bir gereği olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi coğrafyamızda, kendi bölgemizde, gönül coğrafyamızın güç alanıyla, avantajlı hususlarıyla, enerji kaynaklarımız başta olmak üzere insan kaynağımızla birlikte hep birlikte bir yükselişi sağlayabilmenin çabasındayız. Geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'da yapılan bir zirvede Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in açıklamasında yer bulan; 'Ortak koridorun merkez noktalarından birisi Zengezur Koridoru olmalıdır' şeklindeki yaklaşımı, bize bugün yaşadığımız hadiselerde önemli bir işarettir. Yani ne demek? Çin sınırından çıkan bir konteynerin, bu ülkelerden ve Hazar'dan geçerek, Azerbaycan üzerinden Kafkasya'da bizim Türkiye merkezli inşa etmeye çalıştığımız barış ve refah alanından geçerek Avrupa'ya taşınması anlamına geliyor. Bu sadece mal ve hizmet taşınması da değil aynı zamanda turizm, sağlık ve pek çok insani hareketliliğin önünü açacak ciddi bir uluslararası tarihi projedir. 600 milyar dolardan fazla bir dış ticaret kapasitesini de bünyesinde barındırmaktadır. Biz bunları yaparken sadece bu koridorun değil aynı zamanda güney koridorun da güvence altına alınacağı bir siyaseti de hayata geçiriyoruz. Suudi Arabistan'la ve Pakistan'la imzaladığımız savunma anlaşması da tam da bu anlamda değerlendirilmeli ve incelenmelidir. Bu anlaşmayla birlikte sadece bu 3 ülkenin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanmadı aynı zamanda güney koridoru, orta koridor dediğimiz alana bağlayacak bir güvence hattını da biz burada oluşturuyoruz. Dolayısıyla artık o büyük orta koridordan bizim güneyimizdeki bu ülkelere Basra Körfezi'ne uzanan yeni bir hattı da bu aşamada oluşturmaya çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'FON SORUŞTURMASI SONUNDA GEREKEN ADIMLAR ATILACAK'

Zorlu, devam eden fon soruşturmasına yönelik çıkan haberlere de değinerek, "Türetilmiş haberlerin servis edilerek ortaya sürülmesi ve bu yönde bir algı oluşturulmasının parçası olmak girişimidir. ve bunu artık mahkemeler takip edecektir. Yürüyen bir süreç var. Elbette bu süreçlerin biz de olmasını istemeyiz ama herkesin de mesleğin ilkelerine, etik değerlere uygun davranmasını beklemek bir siyasetçi olarak benim de hakkım. Ortaya bir iddia atıp, bir insanın haysiyetiyle, geçmişiyle, meslek yaşamıyla adeta oynayarak davranmak, bu gazetecilik değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın yani böyle yapılsın, tutuklansın, gözaltına alınsın yaklaşımıyla da söylemiyorum bunu. Hukuk kendi mecrasında bunu suç olarak görüyorsa elbette takibatını yapar ve gerekli önlemleri alır. Ama hepimizin bu sorumluluk içerisinde hareket etmesi lazım. Bakın buradan başka bir pencere açılmıştı. Şu an bu fon meselesiyle ilgili devletimiz hemen her türlü önlemi aldı. İdari, siyasi ve bütün adli süreçler devam ediyor. 254 kişinin mal varlığı donduruldu, el konuldu. Bu yüksek kazanç elde eden, fahiş kazanç elde edenlerin büyük bir bölümü. 87 tutuklu var. Daha dün eski bir bakan yardımcısı da bunların arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Tahkikat şu an devam ediyor. Fazla bir zaman değildir, çok kısa bir zamanda tamamlanacaktır. Bu tahkikatın ardından hangi kurum ve kuruluşlar ve kişiler sorumluysa gereken adımlar da bu tahkikatın sonucunda emin olun atılacaktır. Biz siyasi anlamda da bu meselenin içerisinde yer alan ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yanlış yapan, nefsine yenik düşen kim var ise bunlarla yollarımızı ayırdık, ayıracağız ve ayıracağımızı da milletimizle net bir şekilde paylaşıyoruz" dedi.

'TERS AYNA PSİKOLOJİSİYLE OLAYLARI ÇÖZME ŞANSIMIZ YOK'

Fon soruşturmasında, olaydan etkilenen yaklaşık 355 bin kişinin ödemelerine başlandığını da kaydeden Zorlu, "Yaklaşık 355 bin insanın da ödemeleri şu anda ödenmeye başlandı. Bu konuda bir kanun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta geliyor. Onu da tamamladıktan sonra o süreç çok daha hızlanacak. Biz bunları yaparken tüm basın camiasına da şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum; bunları elbette eleştireceksiniz, takip edeceksiniz, bir haber görüyorsanız, doğrulayabiliyorsanız, bunları da duyurabileceksiniz elbette. Ancak ana muhalefetin içerisine düştüğü rüşvet, irtikap, yolsuzluklarla ilgili de bu haberleri gerektiği bir biçimde herkesin hakkaniyetli bir biçimde milletimizle paylaşma sorumluluğu vardır. Bakın daha dün buranın milletvekili olan Sayın Öztrak bir açıklama yaptı. Ben de şaşkınlıkla onu dinledim. Yani olayın şaşkınlığı. Milletvekillerinin boş kağıda imzası atılıyor, başka bir olay için, başka bir sebeple. Sonra bankada başka bir işlem için kullanıldığı ortaya çıkmış. Yani birazcık bize bu isnatları yapanlar öncelikle doğruluk, dürüstlük konusunda kendilerine şöyle bir aynaya dönüp bakmalarını tavsiye ediyorum. Ters ayna psikolojisiyle olayları çözme şansımız yok. Milletimiz bize güvensin, inansın. Cumhurbaşkanımız olaya tam hakimdir ve gelişmeleri çok yakından takip etmiştir. Bu konuyu çok kısa bir süre sonra tümüyle çözdüğümüzü göreceksiniz. Türkiye yoluna devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de 2028 seçimlerine hep birlikte hazırlanacağız" diye konuştu.

Zorlu, basın toplantısının ardından teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi, ardından Tekirdağ Valiliği ve AK Parti Tekirdağ il başkanlığı ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı