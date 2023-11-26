AK Parti İzmir İl Başkanlığı Temayül Yoklamasını Başlattı

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için temayül yoklamasını Halkapınar Spor Salonu'nda başlattı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Güzel İzmir'imizin 25 yıllık CHP iktidarlığı altında çürüdüğünü görmek bizleri üzüyor" dedi.

AK Parti'de 81 ilde bugün itibarıyla yerel seçimlere yönelik düzenlenen temayül yoklaması, İzmir'de de Halkapınar Spor Salonu'nda sürüyor. Saat 10.00'da başlayıp 16.00'da bitecek temayül yoklamasına Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, MKYK üyeleri, Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Milletvekilleri katılım gösterdi.

Yaklaşık 3 bin 800 seçmenle temayül yoklamasının sürdüğünü vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Şu anda bütün teşkilatlarımızla beraber kardeşlik çerçevesinde barış, muhabbet ve en ufak bir endişeye, bir sıkıntıya yer vermeden bütün arkadaşlarımız oylarımızı kullanıyor. Aslında İzmir'in 31 Mart 2024 itibarıyla, yerel seçimlerdeki ortaya koyacağı Cumhur İttifakı'nın AK Belediyecilik anlayışının ne kadar kıymetli, ne kadar barışçıl olduğunu, demokratiklik mantığımızın nasıl olduğunu gösteren bir tablo umut ediyoruz. İzmir'imize baktığımızda güzel İzmir'imizin ne yazık ki uzun yıllarda CHP'nin 25 yıllık iktidarlık döneminde çürüdüğünü, kentsel dönüşümden tutun da birçok altyapının kullanılmadığını görmek bizi çok üzüyor. Bir mühendis olarak bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Şu anda 30 ilçenin tamamından seçmelerimiz geliyor. Yaklaşık 3 bin 800 civarında seçmenlerimiz var. İlçelerimizden, "Başkanım şurada şöyle bir çukur var biz mahsur kaldık. Yollarda yağmur var, çamur var" şeklinde haberler geliyor. Dünyaya örnek olması gereken güzel İzmir'imizin, bu hale gelmesi çok kötü. Bugünkü yapacağımız temayül çalışmasıyla, umuyorum en yakın zamanda en güzel şekilde adaylarımızla beraber inşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakımız İzmir'de yerel seçimleri kazanacak diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar, salonda kurulan oy kabinlerinin içerisindeki bilgisayarlarda oylarını kullanabilecek. - İZMİR