Haberler ›› Politika ›› AK Parti Hatay İl Teşkilatı Temayül Yoklaması Yaptı

AK Parti Hatay İl Teşkilatı Temayül Yoklaması Yaptı

AK Parti Hatay İl Teşkilatı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için temayül yoklaması gerçekleştirdi. Altınözü ilçesindeki spor salonunda düzenlenen yoklamaya teşkilat üyeleri katıldı ve belediye başkan aday adayları için oy kullandı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdullah Ağralı, temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi.