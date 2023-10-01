Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eleşkirt ilçesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilçe ziyaretleri kapsamında Eleşkirt ilçesine giderek, belediye, esnaf, kurs ve tekstilkent ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Koç'u, Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Koç, Kaymakamlık makamında Kaymakam Güneş'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Koç daha sonra Eleşkirt Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Yakut, Vali Koç'a belediyenin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Belediye ziyaretinin ardından ilçe esnafını ziyaret eden Vali Koç, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretinde alışveriş yapan bir ailenin yeni doğan bebeğine altın takan Vali Koç, daha sonra Eleşkirt Aile Destek ve Sanat Merkezine giderek, burada kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kadınlarla sohbet eden Vali Koç, ürünlerin kalitesinden ve çeşitliliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Son olarak Eleşkirt Tekstilkent'e giden Vali Koç, burada 18 bin 800 metrekare alana sahip, 3 sınıftan oluşan kreş binası bulunan tekstil fabrikasının inşaatını yerinde gördü. Vali Koç, inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Eleşkirt ilçesinin ziyaretini değerlendiren Vali Koç, şunları söyledi: "2 yıl kaymakam olarak görev yaptığım, güzel hatıralarımın olduğu Eleşkirt ilçemizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya geldik. Hasret giderip ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Kardeşliğimiz ve dirliğimiz daim olsun." - AĞRI