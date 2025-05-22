ABD'de Vergi İndirimi Tasarısı Temsilciler Meclisi'nden Geçti

ABD'de Vergi İndirimi Tasarısı Temsilciler Meclisi'nden Geçti
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Donald Trump'ın uzun zamandır beklediği vergi indirimi tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 215 'evet' oyuyla kabul edildi. Tasarının Senato'dan da geçmesi ve Trump tarafından imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun zamandır Kongre'den geçmesini istediği 'vergi indirimi tasarısı', Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 'vergi indirimi tasarısı' 214 'hayır' oyuna karşılık, 215 'evet' oyuyla tasarı geçti.

Tasarının Senato'dan da geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması ve ardından yasalaşması bekleniyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tek büyük güzel yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bu, muhtemelen ülkemiz tarihinde imzalanacak en önemli yasal düzenleme olacak" ifadesini kullandı.

Tasarının Amerikan halkına ciddi vergi indirimleri getireceğini belirten Trump, "Şimdi sıra Birleşik Devletler Senatosu'ndaki dostlarımızda. Bu tasarıyı en kısa sürede masama göndermelerini bekliyorum. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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