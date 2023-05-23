ABD'de senato üyelerine güvenlik için uydu telefonu önlemi

ABD'de Kongre baskının ardından güvenliği arttırma amacıyla senato üyelerine acil durumlarda kullanmak üzere uydu telefonu verildi.

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre baskınında yaşanan saldırıların ardından güvenlik önlemleri arttırılıyor. ABD Senatosu'nun güvenliğinden sorumlu Komiser Karen Gibson, ABD'de 100 kadar senato üyesine acil durumlarda kullanmak üzere uydu telefonu verildiğini ancak en az 50'sinin telefonu kabul ettiğini söyledi. Gibson, telefon cihazlarını kullanmak için gereken uydu yayın süresinin federal fon tarafından ödeneceğini ifade ederek, uydu telefonlarının senato üyelerine seyahat sırasında yanında taşımaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Kongrede yaşanması muhtemel saldırılarda şiddetli kanama yaşayan yaralıların nasıl tedavi edileceğine yönelik bir tıbbi eğitim verilecek.

ABD Kongresi'nde sıkı güvenlik önlemleri

Gibson, Nisan ayında senato panelinde yaptığı açıklamada güvenliği sağlamanın öncelik olduğunu belirtmiş, "2022'de 31 ofisimiz için ilk fiziksel güvenlik geliştirmelerini sağladık ayrıca 52 ofis için mevcut güvenliği iyileştirerek güvenlik sistemlerinin bakımını yapmak, test etmek ve incelemek için 622'den fazla servis çağrısı gerçekleştirdik" diye konuşmuştu.

ABD'de 6 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 2020'de gerçekleştirilen ABD Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmek üzere ABD Kongresi'ne baskın düzenlemiş, kongrede yaşanan saldırılardan dolayı dışarıdan iletişim koordinasyonu sağlanamamış, iletişim hatlarında sıkıntı yaşanmıştı. - WASHINGTON