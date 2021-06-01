Baskın yapan polisler bile gözlerine inanamadı! Evden balyalar halinde 7.6 milyon dolar çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin vatandaşları olduğu kaydedilen kişilerin evlerine düzenlenen operasyonda 7 milyon 660 bin dolar ele geçirildi. Şahıslar, "kara para aklama" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.