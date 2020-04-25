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Manchester United, Paul Pogba, İtalya, Spor, Haber

Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Pogba'yı kadrosuna katmak isteyen son takımın ise İtalya Serie A ekiplerinden Inter olduğu belirtildi.

25.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:28
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı

Manchester United forması giyenPogba'nın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya'dan geldi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus'ta beraber çalıştığı Pogba'yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

UNITED TRANSFERE ONAY VERECEK

İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından Manchester United'ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.

Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı

Kaynak: DHA

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