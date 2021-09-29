Pochettino, Messi'nin İlk Golünü Atmasıyla İlgili Konuştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pochettino, Messi'nin İlk Golünü Atmasıyla İlgili Konuştu

Dugout - Haberler | Spor

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Messi'nin kulüpteki ilk golünü atmasının ardından, normalde olduğundan farklı bir şekilde kutladığı söyledi ve bu anın oyuncu için öneminden bahsetti. Messi, PSG'nin Parc des Princes'te Manchester City'yi 2-0 yendikleri maçta ikinci golü attı.

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Messi'nin kulüpteki ilk golünü atmasının ardından, normalde olduğundan farklı bir şekilde kutladığı söyledi ve bu anın oyuncu için öneminden bahsetti. Messi, PSG'nin Parc des Princes'te Manchester City'yi 2-0 yendikleri maçta ikinci golü attı.

Pochettino, Messi'nin İlk Golünü Atmasıyla İlgili Konuştu
Dugout - Spor Haberleri
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Onu yere yatırmak saygısızlıktır

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Onu yere yatırmak saygısızlıktır

 Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare

Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare

 Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu

Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Şevval Şahin Mustafa Keser
Spor Kerem Aktürkoğlu Bülent Uygun Alex Teixeira Arda Kardeşler Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pochettino, Messi'nin İlk Golünü Atmasıyla İlgili Konuştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:36:41. #1.17#