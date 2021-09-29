Pochettino, Messi'nin İlk Golünü Atmasıyla İlgili Konuştu

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Messi'nin kulüpteki ilk golünü atmasının ardından, normalde olduğundan farklı bir şekilde kutladığı söyledi ve bu anın oyuncu için öneminden bahsetti. Messi, PSG'nin Parc des Princes'te Manchester City'yi 2-0 yendikleri maçta ikinci golü attı.

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