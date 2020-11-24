Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

24.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:28
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,73 puan artışla 1.320,98 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,73 puan artışla 1.320,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,90 puan ve yüzde 0,68 kazanımla 1.323,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.308,69, en yüksek 1.334,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artarak 1.320,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.17 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 1.462,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 43'ü geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.804,06 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.804,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 azalışla 458 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9115 lira, satışta 7,9432 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7539 lira, satışta 7,7849 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,71'den, bileşik getirisi de yüzde 14,18'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1861, sterlin/dolar paritesi 1,3319, dolar/yen paritesi de 104,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,83 yükselerek 47,56 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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