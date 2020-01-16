16.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,07 puan artarak 121.000,85 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 439,10 puan ve 0,36 yükselişle 121.377,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.763,09 puanı, en yüksek 122.482,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.000,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,47 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 146.641,08 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 199'u geriledi.Türk Hava Yolları, Petkim, Güneş Sigorta, Akbank ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.551,79 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.551,79 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 292 bin 850 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8643 lira, satışta 5,8878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8786 lira, satışta 5,9021 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3046, dolar/yen paritesi de 110,06 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,90 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA