Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

12.09.2019 09:51

Merkez Bankası bugün saat 14.30'da piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

EKONOMİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.

TEMMUZ'DA FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMİŞTİ

Merkez Bankası 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği PPK toplantısında da faiz indirimi kararı almıştı. Alınan karar doğrultusunda politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düzeyine çekilmişti.