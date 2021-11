Pitbull Token nedir? Güncel Pitbull Token yorum ve grafiği! Pitbull Token kaç TL?

PIT bugünkü fiyatı 0,000000015 TRY, Pitbull bugünkü fiyatı ₺0,000000015, 24 saatlik işlem hacmi ₺32.026.555 TRY. PIT/ TRY fiyoldu. Peki, güncel Pitpull Token yorum ve grafiği nedir? Pitpull Token nedir?

PİTBULL TOKEN NEDİR?

Pitbull (PIT) Token, grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve yazarlar gibi pek çok farklı sektör çalışanı tarafından el birliği ile geliştirilmiş olan kripto para birimidir. Pitbull platformunda hisse sahibi olmak amacı ile edinilen PIT Coin, piyasaya yeni giriş yapan bir token'dır

coinmarketcap.com/ aylık grafik

PİTBULL TOKEN KAÇ TL?

Pitbull bugünkü fiyatı ₺0,000000015 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺32.026.555 TRY. PIT/ TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. Pitbull son 24 saatte yüzde düştü.Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 100.000.000.000.000.000 PIT coin.

