Pitbull Token nedir? Güncel Pitbull Token yorum ve grafiği! Pitbull Token kaç TL? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pitbull Token nedir? Güncel Pitbull Token yorum ve grafiği! Pitbull Token kaç TL?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Pitbull Token nedir? Güncel Pitbull Token yorum ve grafiği! Pitbull Token kaç TL?

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan PIT Yatırmcıların merak konusu haline geldi. Peki, Pitbull Token nedir? İşte, güncel Pitpull Token yorum ve grafiği!

PIT bugünkü fiyatı 0,000000015 TRY, Pitbull bugünkü fiyatı ₺0,000000015, 24 saatlik işlem hacmi ₺32.026.555 TRY. PIT/ TRY fiyoldu. Peki, güncel Pitpull Token yorum ve grafiği nedir? Pitpull Token nedir?

PİTBULL TOKEN NEDİR?

Pitbull (PIT) Token, grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve yazarlar gibi pek çok farklı sektör çalışanı tarafından el birliği ile geliştirilmiş olan kripto para birimidir. Pitbull platformunda hisse sahibi olmak amacı ile edinilen PIT Coin, piyasaya yeni giriş yapan bir token'dır

Pitpull Token nedir? Güncel Pitpull Token yorum ve grafiği! Pitpull Token kaç TL?coinmarketcap.com/ aylık grafik

PİTBULL TOKEN KAÇ TL?

Pitbull bugünkü fiyatı ₺0,000000015 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺32.026.555 TRY. PIT/ TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. Pitbull son 24 saatte yüzde düştü.Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 100.000.000.000.000.000 PIT coin.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title