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Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Onur Bingöl, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan ÖztürkPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan, Nuri, Haluk, Fatih Kamacı (Dk.74 Hüseyin Yılmaz), Gökhan, Hakkı (Dk.60 Cerem Talha), Fatih Çiplak (Dk.

19.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:17
Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:   Onur Bingöl, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan Öztürk

PİSERRO : Özkan - Hüseyin Cihan, Nuri, Haluk, Kamacı (Dk.74 Hüseyin Yılmaz), Gökhan, Hakkı (Dk.60 Cerem Talha), Fatih Çiplak (Dk.85 Caner), Rıdvan, Muhammed Enes, Recep TürközGMG : İsmail - Recep Yılmaz, Özgür, İlyas, Metincan (Dk.90 Birkan), Berkay (Dk.68 Yusuf), Faruk, Özgür, Alican, Ömer (Dk.80 Oğuzhan), HakanGOLLER: Dk. 57 Özgür, Dk. 90 Metincan (GMG Kastamonuspor)SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Fatih (Piserro Kahramanmaraşspor) - Oğuzhan (GMG Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 23'üncü haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.

57'nci dakikada GMG Kastamonuspor'dan Özgür, korner atışında topu kaleye gönderdi: 0-190'ıncı dakikada konuk ekip serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Metican'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada, başka gol olmadı ve mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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