Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı
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Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı

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Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, şirketin Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle kaldırıldı.

Görsel paylaşım ağırlıklı sosyal ağ platformu Pinterest'in Türkiye'de temsilci atadığını duyurmasının ardından 19 Ocak 2021'den itibaren şirkete uygulanan reklam yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda "Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un k 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

BAKAN YARDIMCISI DA AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, Pinterest'in reklam yasağının kaldırıldığını duyurarak "19 Ocak 2021'den itibaren Pinterest'e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, Pinterest'in Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 9 Nisan 2021'de verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı" açıklamasında bulundu.

Pinterest'e reklam yasağı kaldırıldı

TÜM ŞİRKETLER BİLDİRİM YAPTI

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye'de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, Pinterest ve Twitter gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı.

Türkiye'nin Pinterest'e getirdiği reklam yasağı kaldırıldı
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