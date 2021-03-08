Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

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Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. UEFA, geçen ay Coltescu'nun ırkçı söylemlerden değil hakaretten ceza alacağını açıklamıştı. Rumen hakeme, 2020-21 sezonunun sonuna kadar görevden men cezası verildi.

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde oynan Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında, Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan ve büyük bir skandala imza atan Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya verdiği cezayı açıkladı.

HAKEMLİK GÖREVİ ASKIYA ALINDI

UEFA Disiplin Yönetmeliği (DR) Madde 11 (1) ve Madde 6'nın ihlali nedeniyle hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 2020-21 sezonunun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlik görevini yürütmesini askıya aldı. UEFA ayrıca Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

EĞİTİM KURSUNA KATILACAK

Sebastian Constantin Coltescu'nun UEFA hakemlik servislerinin belirlediği koşullarda 30 Haziran 2021'den önce bir eğitim programına katılmasına da karar verdi. UEFA, bu kararını uygunsuz davranıştan dolayı alırken ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışların ihlal edilmediğini açıkladı.