Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu
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Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

08.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:04

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. UEFA, geçen ay Coltescu'nun ırkçı söylemlerden değil hakaretten ceza alacağını açıklamıştı. Rumen hakeme, 2020-21 sezonunun sonuna kadar görevden men cezası verildi.

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde oynan Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında, Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan ve büyük bir skandala imza atan Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya verdiği cezayı açıkladı.

HAKEMLİK GÖREVİ ASKIYA ALINDI

UEFA Disiplin Yönetmeliği (DR) Madde 11 (1) ve Madde 6'nın ihlali nedeniyle hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 2020-21 sezonunun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlik görevini yürütmesini askıya aldı. UEFA ayrıca Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

EĞİTİM KURSUNA KATILACAK

Sebastian Constantin Coltescu'nun UEFA hakemlik servislerinin belirlediği koşullarda 30 Haziran 2021'den önce bir eğitim programına katılmasına da karar verdi. UEFA, bu kararını uygunsuz davranıştan dolayı alırken ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışların ihlal edilmediğini açıkladı.

Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu
Haber Yorumları (2)
TARTAR: Bu olay amma abartıldı ya. Suriyeli diye bulgar göçmeni diye kürt diye türk diye özbek diye azeri diye ayırt edilmedi mi insanlar? Yetmedi ilköretim mezunu orta öğretim mezunu ve lisans mezunu diye ayırt edilmedi mi zengin fakir diye ayırt edilmedi mi alevi sunni diye ayırt edilmedi mi ve bu saydıklarım hala ayırt edilmiyor mu? Neymiş biri birine siyah adam demiş amma abartıldı olay. Madem eşitlik arıyorsunuz eğitimden ve sağlık sisteminden başlayın. Adaletiniz batsın
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NO BODY: oha lafı gediğine koymuşsun dostum kesinlikle katılıyorum hayatın heryerinde ayrımcılık var ama sadace belli olaylar insanların dikkatlerini çekmek için köpürtülüyor maalesef
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