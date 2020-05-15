Pierre-Emerick Aubameyang'ın Renkli Görüntüleri 2018'de Arsenal'e katılan Pierre-Emerick Aubameyang sahada yarattığı fırtınaların yanı sıra saha dışında da renkli bir karaktere sahip. Gabonlu forvetin kırıp geçirdiği anları Dugout farklıyla sizler için derledik.

2018'de Arsenal'e katılan Pierre-Emerick Aubameyang sahada yarattığı fırtınaların yanı sıra saha dışında da renkli bir karaktere sahip. Gabonlu forvetin kırıp geçirdiği anları Dugout farklıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout