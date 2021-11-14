Pierre-Emerick Aubameyang'dan ezeli rakibi için olay sözler: Orada oynayacağıma emekli olurum

2017 yılında Borussia Dortmund'dan Arsenal'e transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, kırmızı-beyazlı takımın ezeli rakibi Tottenham için çarpıcı itiraflarda bulundu.

"ONLARA KARŞI NEDEN EKSTRA MOTİVASYONLA SAHAYA ÇIKTIĞIMI BİLİYORLAR"

Arsenal'e transferi öncesinde Tottenham ile görüştüğünü açıklayan Gabonlu golcü, "Saint-Etienne ya da Borussia Dortmund'da forma giyiyordum, tam olarak hatırlamıyorum. Tottenham'ın stadyumuna kadar gelmiştim. Geldikten sonraki gün hiç aramadılar. Bu yüzden onlara karşı oynadığım her maçta neden ekstra motivasyonla sahaya çıktığımı biliyorlar." dedi.

"EMEKLİ OLURUM DAHA İYİ"

"Bir gün Tottenham için oynar mısın?" sorusunu yanıtlayan Aubameyang, "Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi." ifadelerini kullandı.

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