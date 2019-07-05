Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, geçen sezon 10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.

Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, geçen sezon 10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.
Derby County, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Holandalı teknik adam Phillip Cocu'y getirdiğini duyurdu. Cocu, 2018-2019 sezonuna Fenerbahçe ile başlamış ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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