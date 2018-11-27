Petrol Ofisi, Lüks Yat Ace'ye Yakıt İkmali Yaptı

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Samvel Karpatyen'a ait 87 metre uzunluğundaki lüks yat Ace'ye 450 bin litre yakıt ikmali yaptı.

Türkiye akaryakıt sektörünün önemli şirketlerinden Petrol Ofisi'nin denizcilik sektöründeki markası PO Marine, milyarder Rus işadamı Samvel Karapetyan'a ait lüks yat Ace'ye yakıt ikmali gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikmalde, 20 kara tankeri, Marmaris Cruise Port'ta demirli Ace'nin deposuna 450 bin litrelik yakıt ikmali yaptı.

PO Marine'in, deniz yakıtlarında, transit ve iç pazarlarda lider konumunu geleneksel olarak koruduğuna dikkat çeken Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, "Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek markayız. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun, gelen tüm yakıt ve madeni yağ taleplerine anında cevap verebiliyoruz. Petrol Ofisi markasının gücü ve denizcilik sektörünün içinden gelen tecrübeli, uzman kadromuz ile denizcilik sektöründe de dağıtım ağımızın başarısını ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılıyoruz" dedi.

Süper lüks yat 'Ace' 87 metre uzunluğunda

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te yaklaşık 1 hafta demirleyen lüks yat Ace, görünümü kadar konforuyla da dünyanın en iyi yatları arasında yer alıyor. Cayman Adaları bayraklı, 87 metre uzunluğundaki lüks yat, 28 personel çalışan ve 6 kabininde 12 konuk ağırlayabiliyor. Milyarder Rus işadamı Samvel Karapetyan'a ait olduğu belirtilen süper lüks yatın değeri 120 milyon dolar olarak biliniyor. - MUĞLA