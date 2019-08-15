Petkimspor'da son transfer Jones

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Petkimspor, 9'uncu transferini gerçekleştirdi.

15.08.2019 13:49
Petkimspor'da son transfer Jones

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Petkimspor, 9'uncu transferini gerçekleştirdi. Aliağa temsilcisi 25 yaşında, 2.13 boyundaki pivot Marvin Jones'u kadrosuna kattı. Texas Southern mezunu olan Jones, Avrupa deneyimine Kolossos Rodou'da başlayıp geçen sezon Slovenya'nın Petrol Olimpija takımında oynadı. Jones, geçen sezon Olimpija'da FIBA Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı.


Kaynak: DHA
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