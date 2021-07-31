Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

2,3 milyon çalışanı olan ABD'li perakende devi Walmart, çalışanlarına aşı getirme zorunluluğu getirdi. 4 Ekim'e kadar tarih veren firma konuyla ilgili, "Pandemi bitmedi ve delta varyantı pek çok bölgede etkili. Geçerli bir neden olmadıkça tüm çalışanların aşı olması zorunlu" sözlerine yer verdi.

Delta varyantının etkisiyle dünya genelinde koronavirüs vakaları tekrar yükselişe geçerken, hükümetler ve şirketler aşılama hızını artırmak üzere yeni adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de, Kovid-19 aşısının bazı sektörler ya da işletmeler için zorunluluk haline getirilmesi. Bu adım, tartışmaları da beraberinde getiriyor.

4 EKİME KADAR TARİH VERDİ

Sözcü'nün haberine göre, ABD'nin en büyük özel sektör işvereni konumunda olan ve 1.5 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyon kişiyi istihdam eden perakende devi Walmart, çalışanlarından 4 Ekim 2021 tarihine kadar aşılanmasını istedi.

"GEÇERLİ BİR NEDEN OLMADIKÇA BU KURAL DEVAM EDECEK"

"Pandemi bitmedi ve delta varyantı ABD'nin birçok bölgesinde vaka sayılarının artmasına neden oldu" diyen Walmart CEO'su Doug McMillon, "Geçerli bir neden olmadıkça, birden fazla tesiste çalışan tüm kampüs ofisi çalışanlarının ve tüm mağaza, bölgesel ve bölüm çalışanlarının 4 Ekim'e kadar aşılanmasını zorunlu kılma kararı aldık" dedi.

AŞI OLANA 150 DOLAR

Walmart'ın kararının ABD'deki 1.5 milyon çalışanının ne kadarını kapsadığı bilgisi henüz basına yansımadı. Walmart ayrıca, mağaza ve depo işçilerine maske takma zorunluğu getirirken, aşı olan işçilere 150 dolarlık nakit teşvik veriyor.

TIBBİ VE DİNİ GEREKÇELER OLABİLİR

Walmart CEO'su McMillion, tıbbi ya da dini gerekçeyle aşı olamayacak çalışan oranının az olduğunu belirtirken, şirket sözcüsü, aşı olamayacak olanlardan tüm sosyal mesafe kurallarına uymalarını, çalışırken maske giymelerini ve her hafta korona testi yaptırmalarını istediklerini söyledi.

Eğer bir Walmart çalışanı muafiyet ister ve bu talep kabul edilmezse, sözleşmesi belirli bir süre için askıya alınacak ve bu süre sonunda hâlâ aşı olmayı reddederse işten atılacak.

Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Haydar Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Oğulcan Engin Prens William
Spor Diego Ecem Güzel Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:26:21. #1.15#

title