Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi

2,3 milyon çalışanı olan ABD'li perakende devi Walmart, çalışanlarına aşı getirme zorunluluğu getirdi. 4 Ekim'e kadar tarih veren firma konuyla ilgili, "Pandemi bitmedi ve delta varyantı pek çok bölgede etkili. Geçerli bir neden olmadıkça tüm çalışanların aşı olması zorunlu" sözlerine yer verdi.

Delta varyantının etkisiyle dünya genelinde koronavirüs vakaları tekrar yükselişe geçerken, hükümetler ve şirketler aşılama hızını artırmak üzere yeni adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de, Kovid-19 aşısının bazı sektörler ya da işletmeler için zorunluluk haline getirilmesi. Bu adım, tartışmaları da beraberinde getiriyor.

4 EKİME KADAR TARİH VERDİ

Sözcü'nün haberine göre, ABD'nin en büyük özel sektör işvereni konumunda olan ve 1.5 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyon kişiyi istihdam eden perakende devi Walmart, çalışanlarından 4 Ekim 2021 tarihine kadar aşılanmasını istedi.

"GEÇERLİ BİR NEDEN OLMADIKÇA BU KURAL DEVAM EDECEK"

"Pandemi bitmedi ve delta varyantı ABD'nin birçok bölgesinde vaka sayılarının artmasına neden oldu" diyen Walmart CEO'su Doug McMillon, "Geçerli bir neden olmadıkça, birden fazla tesiste çalışan tüm kampüs ofisi çalışanlarının ve tüm mağaza, bölgesel ve bölüm çalışanlarının 4 Ekim'e kadar aşılanmasını zorunlu kılma kararı aldık" dedi.

AŞI OLANA 150 DOLAR

Walmart'ın kararının ABD'deki 1.5 milyon çalışanının ne kadarını kapsadığı bilgisi henüz basına yansımadı. Walmart ayrıca, mağaza ve depo işçilerine maske takma zorunluğu getirirken, aşı olan işçilere 150 dolarlık nakit teşvik veriyor.

TIBBİ VE DİNİ GEREKÇELER OLABİLİR

Walmart CEO'su McMillion, tıbbi ya da dini gerekçeyle aşı olamayacak çalışan oranının az olduğunu belirtirken, şirket sözcüsü, aşı olamayacak olanlardan tüm sosyal mesafe kurallarına uymalarını, çalışırken maske giymelerini ve her hafta korona testi yaptırmalarını istediklerini söyledi.

Eğer bir Walmart çalışanı muafiyet ister ve bu talep kabul edilmezse, sözleşmesi belirli bir süre için askıya alınacak ve bu süre sonunda hâlâ aşı olmayı reddederse işten atılacak.