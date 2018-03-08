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Pentagon'dan 6. Filo İddialarına Yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı, ABD 6. filosunun Kıbrıs açıklarında 10'uncu parselde Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil şirketine koruma sağlayacağı iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.

Pentagon'dan 6. Filo İddialarına Yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı, ABD 6. filosunun Kıbrıs açıklarında 10'uncu parselde Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil şirketine koruma sağlayacağı iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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