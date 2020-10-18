Pelkas, Fenerbahçe tarihinde gol atan ilk Yunan futbolcu oldu

Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'nin maçtaki 3. golünü kaydeden Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli takımdaki ilk maçında ağları sarstı ve Fenerbahçe tarihinin gol atan ilk Yunan futbolcusu oldu.

Göztepe karşısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirilen Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, İzmir'deki maçın 51. dakikasında ağları havalandırmayı başardı. Bu dakikada Pelkas, skoru Fenerbahçe lehine 3-1'e getiren golü kaydetti.

Opta verilerine göre; Dimitrios Pelkas bu golüyle Fenerbahçe tarihine de geçti. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

"AMACIM TAKIMA KATKI SAĞLAMAK"

Fenerbahçe forması altında ilk maçında ilk golünü atan Pelkas 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini ifade etti.

Amacının takıma yardımcı olmak olduğunu kaydeden Pelkas, "İlk maçımda kazandığımız için ve ben de gol atarak bu galibiyete yardımcı olduğum için çok mutluyum. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ama ben bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Felsefem takıma yardımcı olabilmek." dedi.