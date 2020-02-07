Pegasus, 'ülke freni patlamış kamyon gibi' diyen eski pilot Bahadır Altan'ı işten çıkardı
Pegasus, 'ülke freni patlamış kamyon gibi' diyen eski pilot Bahadır Altan'ı işten çıkardı. CNN Türk yayınında Sabiha Gökçen'deki kazayı değerlendiren Altan, Pegasus Havayolları'nda eğitmen ve kontrol hocası olarak görev yapıyordu.
Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili yorumda bulunmak için telefonla bağlandığı bir televizyon yayınında 'Ülke freni patlamış kamyon gibi' ifadelerini kullanan eğitmen ve kontrol hocası Bahadır Altan'ı işten çıkardı.
Eski savaş pilotu Altan, kaza sonrası yaptığı yorumun ardından Pegasus Havayolları'ndaki işinden kovulduğunu Twitter hesabından açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle