Pegasus, 'ülke freni patlamış kamyon gibi' diyen eski pilot Bahadır Altan'ı işten çıkardı

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:56

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili yorumda bulunmak için telefonla bağlandığı bir televizyon yayınında 'Ülke freni patlamış kamyon gibi' ifadelerini kullanan eğitmen ve kontrol hocası Bahadır Altan'ı işten çıkardı.



Eski savaş pilotu Altan, kaza sonrası yaptığı yorumun ardından Pegasus Havayolları'ndaki işinden kovulduğunu Twitter hesabından açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle