Payasspor'da 4 transfer
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.
Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdüren Payasspor transferde de boş durmuyor. Mavi-beyazlı kulübün müdürü Bülent Öntemel, Kartalspor'dan sağ bek Birtan Şenkardeşler, Çankaya FK'den orta saha oyuncusu Fatih Somuncu, Bucaspor'dan forvet Mümin Aysever ve sol açık Furkan Safi'yi transfer ettiklerini bildirdi. - HATAY