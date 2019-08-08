Payasspor'da 4 transfer

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

08.08.2019 10:54
Payasspor'da 4 transfer

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdüren Payasspor transferde de boş durmuyor. Mavi-beyazlı kulübün müdürü Bülent Öntemel, Kartalspor'dan sağ bek Birtan Şenkardeşler, Çankaya FK'den orta saha oyuncusu Fatih Somuncu, Bucaspor'dan forvet Mümin Aysever ve sol açık Furkan Safi'yi transfer ettiklerini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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