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Paulo Dybala ve Rihanna, Londra'da partiye katıldı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Londra'da bir partiye katıldı. Rihanna ile Dybala'nın samimi görüntüsü dikkat çekti.

04.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:12
Paulo Dybala ve Rihanna, Londra'da partiye katıldı

Son olarak - Atletico Madrid maçında attığı golün ardından Merih Demiral'ın yanına giden ve asker selamı vererek dikkatleri üzerine çeken Paulo Dybala, ünlü şarkıcı ile partiye katıldı.

Dybala ile Rihanna, İngiltere'nin başkenti 'da düzenlenen bir partiye birlikte gitti. Partide Rihanna'nın abisi Rorrey Fenty de yer aldı. İkilinin samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Rihanna, Juventus - Atletico Madrid maçını stattan takip etmiş ve giydiği Dybala formasıyla dikkat çekmişti.

Kaynak: Hürriyet

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