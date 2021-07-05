Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil
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Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Henry Onyekuru transferini artık ağırdan alacak. Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu, Karagümrük maçı öncesi annesinin cenazesine katılmak için ülkesine gitmişti. Ülkesinden dönmeden önce arkadaşlarıyla parti yaptığı ortaya çıkan futbolcunun bu davranışı Fatih Terim'in kulağına gitti. Bu duruma oldukça kızan Terim, yıldız futbolcu için 3 milyon eurodan fazla ödenmemesi yönünde yönetime rapor verdi.

Galatasaray, 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru'yu bu sefer bonservisiyle almak için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak Nijeryalı futbolcuyla ilgili Fatih Terim'in kulağına giden bazı olaylar bu transferde sarı-kırmızılıları isteksizleştirdi.

3 MİLYON EURO ÜST LİMİT KOYULDU

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Karagümrük maçı öncesi annesinin cenazesine gitmesi olduğu ortaya çıktı. Nijeryalı oyuncusunun ülkesinden dönmeden bir de parti yaptığını öğrenen teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk sürecinde öğrencisinin "kaçamak yaptığını" duyunca kızmıştı. Ardından oynanan 8 maçın sadece birinde ilk 11'de yer alan 24 yaşındaki oyuncu için İmparator, Onyekuru için 3 milyon euro üst limit koyulması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.

Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray artık transferi için eskisi kadar istekli değil
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