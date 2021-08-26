Parkur Cimnastik Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
Parkur Cimnastik Milli Takım kampı, 29 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Parkur Cimnastik Milli Takım kampı, 29 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenör Hakan Akdoğan gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 3 sporcu katılacak.
Kampta milli cimnastikçiler Salih Şahin, Sarp Eren Odabaş ve Esmanur Balgül yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er