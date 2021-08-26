Parkur Cimnastik Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
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Parkur Cimnastik Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

Parkur Cimnastik Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Parkur Cimnastik Milli Takım kampı, 29 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Parkur Cimnastik Milli Takım kampı, 29 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenör Hakan Akdoğan gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 3 sporcu katılacak.

Kampta milli cimnastikçiler Salih Şahin, Sarp Eren Odabaş ve Esmanur Balgül yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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