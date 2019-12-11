Haberler » Spor » Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor

Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!

Paris Saint Germain taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç öncesinde Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdı.

11.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:00
Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray, PSG'yi yener, Brügge'de Real Madrid maçında puan kaybederse Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Fransız basını, PSG-Galatasaray maçı öncesinde yaklaşık 200 PSG taraftarının 'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdığını haberi olarak okuyucularına duyurdu. Fransız polisi taraftarlara gaz bombasıyla müdahale etti.

GALATASARAYLILAR TEKBİR GETİRDİ

Fransız basınının paylaştığı videolarda Galatasaraylı taraftarların "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek tekbir getirdiği görülüyor.

Parc des Princes Stadı çevresinde toplanan Galatasaraylılar da polise meşalelerle saldırmış ve çöp bidonlarını devirmişti.


Haber Videosu

: Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler