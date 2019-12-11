: Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!

11.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:00

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray, PSG'yi yener, Brügge'de Real Madrid maçında puan kaybederse Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Fransız basını, PSG-Galatasaray maçı öncesinde yaklaşık 200 PSG taraftarının Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdığını son dakika haberi olarak okuyucularına duyurdu. Fransız polisi taraftarlara gaz bombasıyla müdahale etti.

GALATASARAYLILAR TEKBİR GETİRDİ

Fransız basınının paylaştığı videolarda Galatasaraylı taraftarların "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek tekbir getirdiği görülüyor.

Parc des Princes Stadı çevresinde toplanan Galatasaraylılar da polise meşalelerle saldırmış ve çöp bidonlarını devirmişti.

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