Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!
Paris Saint Germain taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç öncesinde Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray, PSG'yi yener, Brügge'de Real Madrid maçında puan kaybederse Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
Fransız basını, PSG-Galatasaray maçı öncesinde yaklaşık 200 PSG taraftarının Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdığını son dakika haberi olarak okuyucularına duyurdu. Fransız polisi taraftarlara gaz bombasıyla müdahale etti.
GALATASARAYLILAR TEKBİR GETİRDİ
Fransız basınının paylaştığı videolarda Galatasaraylı taraftarların "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek tekbir getirdiği görülüyor.
Parc des Princes Stadı çevresinde toplanan Galatasaraylılar da polise meşalelerle saldırmış ve çöp bidonlarını devirmişti.
Haber Videosu: Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!
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DuzelubeeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ULAN Bİ FUTBOL KALMIŞDI DİNİ KATMADIĞINIZ ONU YAPDINIZ. UMARIM BU YOZLARA SAĞLAM Bİ DAYAK ATMIŞLARDIR. HEPSİNİ TERÖRİZİMDEN İÇERİ ATACAKSIN ASLIMDA.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şiddet içeren portföy paylaşımıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu gs lılerde tam malhem yenılıorlar hem dayak yıyorlar. bırde kendı memleketlerındeCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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ELLERİNİZ DERT GÖRMESİNCevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır