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PSG, Nantes'ı rahat geçti! Lionel Messi, Fransız devinin formasıyla bir ilki başardı

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PSG, Nantes'ı rahat geçti! Lionel Messi, Fransız devinin formasıyla bir ilki başardı

Fransa Ligi'nin 14. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen Lionel Messi, Fransa Ligi'ndeki ilk golünü attı.

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Parc des Princes'te Nantes'ı ağırladı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibinde Arjantinli süper star Messi bir ilki başardı.

SERGIO RAMOS MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Paris Saint Germain'in gollerini 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada Dennis Appiah (kendi kalesine) ve 87. dakikada Lionel Messi kaydetti. Nantes'ın tek golü 76. dakikada Randal Kolo'dan geldi. Lionel Messi, Paris Saint Germain'de maça 11'de başladı. Arjantinli yıldız, Fransa Ligi'nde ilk golünü attı. Sergio Ramos yine maç kadrosunda yer almadı.

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