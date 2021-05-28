Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor
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Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor

Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Spor

Trafik kazası sonucu felçli kalan Fatih Karataş, arkadaş tavsiyesiyle başladığı tenis sayesinde hem hayata tutundu, hem de milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor.

Trafik kazası sonucu felçli kalan Fatih Karataş, arkadaş tavsiyesiyle başladığı tenis sayesinde hem hayata tutundu, hem de milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor.

İstanbul'da 2009'da 18 yaşındayken kullandığı otomobille kaza yapan Karataş, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Tedaviye rağmen omurilik felci olan ve tek başına hareket edemeyen Karataş'ın hayatı arkadaşının tenis oynama tavsiyesiyle değişti.

Çubuklu Tenis Kulübünde 2015'te spor hayatı başlayan Karataş, bir yıl sonra profesyonelliğe geçerek ulusal turnuvalara katılmaya başladı.

Karataş, elde ettiği derecelerle milli takıma girerken, yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek dünyada 35. sıraya kadar yükseldi.

"Ülkemi temsil ettiğim için tenise devam ediyorum"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından mental anlamda kendisini iyi hissetmediğini ancak akülü arabasıyla gezebildiğini belirtti.

Spor yapmak gibi bir düşüncesinin yokken tavsiye üzerine tenise başladıktan sonra rahatladığını, daha da sosyalleştiğini dile getiren Karataş, yurt içindeki turnuvalara kendi özel aracıyla gidebildiğini anlattı.

Önceden çok sık hastalanırken, sporla sağlığının da daha iyiye gittiğini aktaran Karataş, "Milli takımda ülkemi temsil ettiğim için tenise devam ediyorum." dedi.

Antalya'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda elde ettiği puanlarla dünyada 35. sıraya kadar yükselmenin sevincini yaşadığını aktaran Karataş, "Şu anda Tokyo Paralimpik Oyunları'na gidebilme ihtimalim yüzde 50-55 civarında. İnşallah Paralimpik Oyunları'na gidebilirim. Hedefim, ülkemi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadesini kullandı.

Karataş, yeni tip koronavirüs nedeniyle en son 2019'da yapılan Türkiye Şampiyonasında Quad kategorisinde birinci olduğunu, uluslararası birçok turnuvada da ikinci ve üçüncülüklerinin bulunduğunu kaydetti.

Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor
Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor
Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor
Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor - Haberler Spor
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