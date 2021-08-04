Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu
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Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu

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Sarı-Lacivertliler, yapılacak takviyeler için öncelikle elden bazı futbolcuları çıkarmaya çalışıyor. Piyasası olmayan futbolcularda zorlanan Fenerbahçe, Ozan ve Pelkas'tan gelir elde edip rahatlamak istiyor. Yönetim, ikili için toplamda 20 milyon euro belirledi.

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler bu oyuncuları satarak Pereira'nın istediği transfer hamlelerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu satışlar gerçekleşirse, sarı-lacivertliler limit sorununu aşmış olacak ve daha önce belirlenen hedeflere yönelecek. Fenerbahçe santrfor, stoper ve iki kanat için çalışma yapıyor.

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu

OZAN VE PELKAS PARA EDİYOR

Sarı-Lacivertliler, piyasası olan Szalai ve Altay'ı elden çıkartmak istemiyor. Orta sahadaki bolluk nedeniyle Ozan ve Pelkas'ın satışına razı gelindi. Bu ikili için toplamda 20 milyon euro bedel belirlendi.

PELKAS'A YOĞUN İLGİ

Pelkas'a Fransız takımlarının ilgisi fazla. Ozan Tufan'a sezon sonunda gösterilen ilgi şu anda yok. 26 yaşındaki orta saha, EURO 2020'den beri düşüşte.

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu
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