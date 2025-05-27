İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Papara iletişim hattı bilgileri (7/24) nedir?

PAPARA'YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde 'Yasa Dışı Bahis' amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

PAPARA İLETİŞİM HATTI BİLGİLERİ (7/24) NEDİR?

Sormak istediğin sorular ya da destek almak istediğin konular olursa bize 0850 340 0 340 numaralı telefondan ya da destek@papara.com e-posta adresinden üzerinden ulaşabilirsiniz.