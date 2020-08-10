Pandemi Sosyal Destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını süresince vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına 1000 TL pandemi sosyal destek parası ödeniyor. Pandemi sosyal destek başvuru şartları da araştırılıyor. 1000 sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır?

Pandemi yardımında 3. faz ödemeleri devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurlar, yine aynı sayfadan sorgulanabilecek. Peki, pandemi sosyal destek parası yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmaya başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmeler sürüyor.Binlerce vatandaşın faydalandığı yardımın 3. faz ödemeleri ve başvuruları e-devlet üzerindensürüyor. Aşağıdaki link üzerinden yardım başvurusu yapabilirsiniz.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları devam ediyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru yapılabiliyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA...

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar