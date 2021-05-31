Fatih Terim'e Yunanistan yolu göründü! Panathinaikos Başkanı'nın bir telefonu her şeyi değiştirdi
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Fatih Terim'e Yunanistan yolu göründü! Panathinaikos Başkanı'nın bir telefonu her şeyi değiştirdi

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Komşu ekiplerinden Panathinaikos, takımı tamamen Fatih Terim'e emanet etmek istiyor. Kulüp Başkanı Alafouzos'un hoca ile sohbette, "Deneyimine ve bilgine ihtiyacımız var. Takımı tamamen sana emanet etmek istiyoruz" teklifinde bulundu. Terim, tekliften memnun kaldığını ve ancak Galatasaray'daki seçimlerden sonra bir karar vereceğini iletti.

Başkan Mustafa Cengiz'in sözleşme yenilemeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in Galatasaray'la sözleşmesi bugün resmen sona erdi. Lille ve Katar ile anılan başarılı hocanın ismi, son olarak komşuda konuşulmaya başladı. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un, Olympiakos'un futboldaki egemenliğini yıkmak için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi.

BİZZAT ARADI

Alafouzos'un bizzat tecrübeli teknik adamı arayarak futbol sohbeti yaptığı ve bundan çok memnun kaldığı, ardından da ailesiyle birlikte Atina'ya davet ettiği belirtildi. Başkan'ın sohbette, "Deneyimine ve bilgine ihtiyacımız var. Takımı tamamen sana emanet etmek istiyoruz" teklifinde bulundu.

TEKLİFTEN MEMNUN KALDI

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un teklifinden memnun kalan Fatih Terim'in Galatasaray'ın seçimlerini de işaret ederek düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Fatih Terim'e Yunanistan yolu göründü! Panathinaikos Başkanı'nın bir telefonu her şeyi değiştirdi
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