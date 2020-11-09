Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek

09.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:15

Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kariyerinin son dönemini yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, bu sakatlık dolayısıyla sahalara geri dönmeme kararı alabilir.

Palmeiras Kulübü, Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri lig maçında sakatlanan 37 yaşındaki Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Brezilyalı futbolcunun ameliyat edileceği ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi.

Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek

G.SARAY İLE 8 KUPA KAZANDI

Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da üçer Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Kamala Harris Binali Yıldırım Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Mumcu Demet Evgar Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Okan Buruk Ozan Tufan Caner Erkin Eddie Newton
Daha Fazla İstifa Galatasaray Cep Telefonu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 17:15:04. #1.14#
title