Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek
09.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:15
Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kariyerinin son dönemini yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, bu sakatlık dolayısıyla sahalara geri dönmeme kararı alabilir.
Palmeiras Kulübü, Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri lig maçında sakatlanan 37 yaşındaki Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Brezilyalı futbolcunun ameliyat edileceği ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi.
G.SARAY İLE 8 KUPA KAZANDI
Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da üçer Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan