Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini anlatan "Şahit Ol" filmi Pakistan'da vizyona giriyor Senaryo ve Yönetmenliğini Tarih Mahmud'un yaptığı, Pakistan Kültür Bakanlığı'nın tüm bütçesini karşıladığı Pakistan ve Türkiye'nin tarihi kardeşliğini anlatan Türkçe adı "Şahit Ol" filmi 3 Nisan'da Pakistan'da vizyona girecek. Film Pakistan'ın ardından Türkiye'de de sinemaseverlerle buluşacak.

Orjinal adı "Gawah Rehna" olan ve Kurtuluş Savaşı döneminde başlatılan Hilafet Hareketi'nde Pakistanlı Müslümanların Türklere yaptığı yardımları anlatan "Şahit Ol" filmi 3 Nisan tarihinde Pakistan'da vizyona girecek. Filmin Senaryo ve Yönetmenliğini Tarih Mahmud üstlenirken, filmin tüm bütçesi Pakistan Kültür Bakanlığı tarafından karşılandı. Film, Pakistan'dan sonra Türkiye'de de vizyona girecek.

SİNEMASEVERLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATACAK

Hilafet hareketinin isimsiz kahramalarının zorlu mücadelesinin beyaz perdeye aktarıldığı film günümüzde de devam eden Pakistan ve Türk kardeşliğinin sağlam köklerini işliyor. Sinema severler, tarihin isimsiz kahramanlarının İngilizlerin adaletsizliğine ve zorbalığına karşı direnme hikayesiyle duygusal anlar yaşayacaklar.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Emmad Irfani, Qavi Khan, Ghana Ali, Rabya Kulsoom, Rehna Nazim ve Türk aktör Mert Sişmanlar filmde başrol rol oynuyorlar.