Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı hangi takımlarda oynadı? Özer Hurmacı kaç yaşında, nereli?

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ÖZER HURMACI KİMDİR?

Alman-Türk futbolcu Özer Hurmacı, 20 Kasım 1986 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısında oynadı. Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri dönmüştür.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir. 2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.

ANKARASPOR

2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısın da oynamıştır. PAF Liginde 24 maçta 5 gol atmıştır. Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri dönmüştür. Ankaraspor formasıyla 3 sezon Süper Lig'de mücadele vermiş 69 maçta 5 gol atmıştır.

KEÇİÖRENGÜCÜ

2005-2006 sezonunda Ankaraspor'dan kiralanmıştır. Bir sezon Keçiörengücü'nde oynayan futbolcu diğer sezon Ankaraspor'a geri dönmüştür. Keçiörengücü'nde 27 maç oynamış ve 3 gol atmıştır.

FENERBAHÇE

15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe (futbol takımı) kadrosuna transfer olduğu bildirildi. 22 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması altındaki ilk gollerini 23 Aralık 2009 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup maçında Altay takımına karşı atmıştır. Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a karşı atmıştır.2011-12 sezonunda ise Mersin İdman Yurdu'na 45 metreden bir gol atmış ve gol yılın golü seçilmiştir.

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