Özelmacıklı: "Faiz indirimi, hem stoklardaki hem de ikinci el gayrimenkul piyasasını...

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, bankaların faiz indirimi kararı ile ilgili, "Aylık faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesi ile hem stoklardaki hem de ikinci elde gayrimenkul piyasasını hareketlendirecek" dedi.

Merkez Bankası'nın politika faizinde 425 baz puanlık indiriminin ardından kamu bankaları kredi faizlerini indirmeye başladı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, bankaların kredi faizlerinin düşürmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Özelmacıklı, gayrimenkul sektöründe beklenen güzel haberlerin kamu bankalarından geldiğinin altını çizerek, "Aylık faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesi ile hem stoklardaki hem de ikinci elde gayrimenkul piyasası hareketlenecek" dedi.

"Konut satışları Ağustos ayı itibarı ile yükselişe geçecek"

Gelen bu indirim ile tüketicilerin yaklaşık 100 bin TL'lik kredi geri ödemesinde 42 bin TL'lik bir avantaj elde edeceklerini belirten Özelmacıklı, "Özellikle vadenin 120 ayın yanı sıra 180 aya da yayılabilecek olması da çok önemli bir avantaj oluşturacak. Uzun zamandır düşüş eğiliminde olan konut satışları Ağustos ayı itibarı ile yükselişe geçecek. Eğer mevcut kredileri kapsayacak düzenlemede de söz konusu olursa piyasalar ve inşaat sektörü tekrar bir ivme kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Doların düşmesi döviz mevduatlarının tekrar piyasalara aktarılmasını da sağlayacaktır"

Fiyatların son bir yılda yatay bir seyir izlediğini ve yatırım aracı olarak bir süredir geri planda kaldığını da dile getiren Özelmacıklı, "Enflasyondaki düşüş beklentilerinin yanı sıra doların ateşinin sönmesi döviz mevduatlarının tekrar piyasalara aktarılmasını da sağlayacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA