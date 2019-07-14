Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli takıma övgü yağdırdı!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli, İran'ın Traktör Sazi takımıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü Erzurum'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu yıl Traktör ile şampiyonluk hedeflediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Futbola Tebriz'de inanılmaz bir ilgi var. Hiç şampiyonluk yaşamamış bir takım bu sene lige o iddia ile giriyor. Türkiye'den de beklentiler var, şehrin beklentisi var ve bu da size bir sorumluluk yüklüyor" dedi.

"TRAKTÖR, İRAN'DA SEYİRCİ ANLAMINDA EN POTANSİYELLİ TAKIM"

Traktör takımının bu sene büyük hedeflerle yola çıktığını söyleyen Mustafa Denizli, "İran'dan döndükten sonra üç teklif aldım. Türkiye'de çalışmayı tercih ettim. O üç takımdan biri de Traktör'dü. Traktör, İran'da seyirci anlamında en potansiyelli takımlardan biri, belki de 1'incisi. Bu yıl Traktör'de yeni bir başlangıç var. Traktör taraftarının daha önce yaşamadığı bir şampiyonluk hedefi var. Ben İran'a ilk gittiğimde onlar alt ligdeydi ve bir kupa maçı oynama şansımız olmuştu. 'Maçlarına taraftar gider mi?' diye sorduğumda o zaman bir alt ligde olduğu için, fazla taraftar olmayacağını söylemişlerdi ama biz sahaya çıktığımızda saha tamamen doldu. İlk gün taraftarla buluşma töreni düzenlendi ama güvenlik doğrultusunda görüşme şansımız olmadı. Şehir, çok şirin bir şehir. Tesislerimiz bir ay sonra hizmete girecek, sahalarımız hazır" açıklamasını yaptı.

"ŞARTLAR OLUŞURSA TÜRK OYUNCU TRANSFER EDEBİLİRİZ"

Takıma Türk oyuncu transfer edebileceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İran'da Türk oyuncu görmek isteyen çok fazla kişi var ama bizim kadromuzda düşünebileceğimiz oyuncuların fiyatları, oradaki standartların çok üzerinde. Boşta bir oyuncu da aradık ama bu anlamda bulamadık. Son derece seçici olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki oyuncular yurt dışına yüksek maliyetle gidiyorlar. Eğer şartlar uygun olursa bir Türk oyuncu alabiliriz" şeklinde konuştu.

"TEBRİZ'DE FUTBOLA İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"

Tebriz'de futbolun çok önemli bir noktada yer aldığını söyleyen Mustafa Denizli, "Maç ortamı, antrenman ortamını düşündükçe öyle bir yaşandığında şehirde hayat durur. İnanın durur, inşallah da durur. Futbola inanılmaz bir ilgi var. Hiç şampiyonluk yaşamamış bir takım bu sene lige o iddia ile giriyor. Umarım iniş grafiği yaşamayız. Şampiyon adayı takımlar elbette var. Biz ilk kez bu adaylar arasında yer alacağız. Önümüzdeki yıl inşallah Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİNİ KORUYAMIYORUZ"

Türkiye'nin marka olarak değer kaybettiğini vurgulayan Denizli, "Paralel gitmeyen bir transfer çalışması var. Her kulüp her gün iki üç oyuncu transfer ediyor ama gerçek öyle değil. Dört büyük takım da geçtiğimiz yıldan daha güçlü bir takım oluşturmak istiyor ama UEFA kuralları doğrultusunda bu mümkün olmuyor. Türkiye Ligi'nin marka değerini koruyamıyoruz. Burada bir çok şeye değinmek istersem çok kişi kırılacak, gücenecektir ama ortada bir gerçek var. Türkiye'nin marka değeri beş yıl öncesine göre daha düşük seviyede. Maddi olarak üzerinde olabilir ama bu ilelebet devam etmez. Bu fırsatları şimdiye kadar iyi kullanamadık" ifadesini kullandı.

"MİLLİ TAKIM BU JENERASYON İLE AMAÇLARINA ULAŞABİLİR"

Milli Takım'ın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Şenol Güneş, benden sonra da görev yapmış bir arkadaşımız. Milli takımda ve kulüp takımında başarılar elde etmiş, tecrübeli bir isim. Genç bir jenerasyon var. Bir çoğu yurt dışında oynuyor ama neticede bizim futbolcularımız. Şenol hoca ile iyi bir ivme yakaladılar. Fransa galibiyetinden sonra İzlanda maçında alınan sonuç herkes gibi benim için de sürpriz oldu. Her şeye rağmen Milli Takım, Şenol hoca ve bu jenerasyon ile amaçlarına ulaşabilir. Şimdi burada şöyle bir durum var; Yurt dışındaki takımlarda bulunan oyuncuların, takımlarında oynamaması çok önemli değil. Önemli olan fit olması. Oynasa da oynamasa da o oyuncular Milli takımda görev yaparlar. Ben milli takımda görev yaparken bu tip oyunculara daha çok şans veriyordum. Onlar kulüp takımlarında yapamadıklarını milli takımda yapmak için ekstra bir motivasyon sergiler" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DEN BİR TAKIMLA MAÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bir Türk takımıyla hazırlık maçı yapmak için girişimde bulunacaklarına değinen Denizli, "Kampın sonuna doğru konuşacağım bir kaç arkadaşım olacak. Kulüp, başkan, yönetim ve taraftar bu konuda çok istekli. Önümüzdeki hafta girişimler olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA