(Özel) Maçka Sanat Parkı'na akın eden yaşlı çift kahvaltı yaptı Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatliğine dışarıya çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatliğine dışarıya çıktı. Şişli Maçka Sanat Parkı'na akın eden yaşlılar, güneşli havanın keyfini çıkarttı. Yaşlı bir çift masada kahvaltı yaparken, bir başka çift ise gazete okudu. Yaşlı bir emekli öğretmen ise, "Bizleri koruyarak gönderme yoluna gitseler çok iyi olur" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların geçtiğimiz Pazar olduğu gibi bugün de saat 12.00'de başlayarak 6 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verildi. Bu kapsamda evlerinden çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Şişli Maçka Sanat Parkına akın etti. Burada bazı yaşlılar yürüyüş yaparken bazıları gazete okudu. Bazıları da sohbet ederek vaktini geçirdi.

"Sanki her zaman böyleymiş gibi hissediyoruz"

Parkta en ilgi çeken görüntü ise 87 yaşındaki Recep Ertuğrul Işıldar ile 69 yaşındaki Handan Zeynep Işıldar oldu. Yaklaşık 2 aydır evde olan çift, getirdiği yiyecekleri masaya kurarak kahvaltı yaptı. Dışarıya çıkan çift, "Harika, halimizden memnunuz. Sanki her zaman böyleymiş gibi hissediyoruz. Kırda bayırda mangal yapıyormuş diye duyuyoruz. Ben de çok yapmak isterdim. 2 aydır evdeyiz, telefonları eskittik. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Evimiz de yakın, çoluk çocuk var ama onlar da yok gelemiyorlar. Zamanında onlarla birlikte buralara çok geldik ama şimdi de isteriz" dedi.

"Bizleri koruyarak gönderme yoluna gitseler çok iyi olur"

75 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Çınar ise, "Şimdiye kadar evimizde kaldık. Bundan sonra da büyüklerimiz ne arzu ediyorsa yine bıraksın. Gene kalırız ve kurallara uyarız. Ancak Anadolu'da evi olan yazlığı olan insanlar var. Bizleri koruyarak gönderme yoluna gitseler çok iyi olur. Kontrollü şekilde evine giderse adam orada temiz kalır. Hep birden açılırsa pandemi daha da büyür. Geç açsınlar ama bizi koruyarak açsınlar. Biz risk grubundayız ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA