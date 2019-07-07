(ÖZEL) Kerem Demirbay: Leverkusen'de olduğum için mutluyum
özel açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, Leverkusen forması giydiği için mutlu olduğunu ifade etti.
özel açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, Leverkusen forması giydiği için mutlu olduğunu ifade etti. 45 dakikada sahada kaldığını hatırlatan Demirbay, "Burada olduğum için sevinçliyim, mutluyum. Takım arkadaşlarımla da bugün 45 dakika oynadım. İyi bir maç oldu, sakatlanmadan tamamladık. Benim için çok iyi bir gün oldu" dedi.
Lige hazırlanmak için önlerinde 6 haftanın daha olduğuna dikkat çeken Demirbay, "İdmanlara henüz yeni başladık. Ligin başlamasına daha altı hafta var. Sezona başladıktan sonra önümüzü daha rahat göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUM"
Wuppertal SV karşısındaki performansını da değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Ben her maçı kazanmak için oynuyorum. Benim için kazanmak her zaman ön planda. Özel ya da resmi maç ayırmadan her maçı kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada forma şansı bulan genç oyuncularla ilgili de konuşan Demirbay, "Sezona henüz yeni hazırlanıyoruz. Takım arkadaşlarımla iyi bir hazırlık dönemi geçirip, sakatlıklar yaşamadan Bundesliga'ya başlamayı hedefliyoruz. İnşallah da böyle olur. Genç oyuncular iyi. Henüz 16, 18 yaşında olanlar var. Allah onlara da iyi bir gelecek nasip eder inşallah" şeklinde konuştu.
TARAFTARDAN KEREM DEMİRBAY'A YOĞUN İLGİ
Karşılaşmayı izlemeye gelen Bayer Leverkusen taraftarları, yeni transfer Kerem Demirbay'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, başarılı oyuncudan imza alıp, fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Almanya
Lige hazırlanmak için önlerinde 6 haftanın daha olduğuna dikkat çeken Demirbay, "İdmanlara henüz yeni başladık. Ligin başlamasına daha altı hafta var. Sezona başladıktan sonra önümüzü daha rahat göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUM"
Wuppertal SV karşısındaki performansını da değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Ben her maçı kazanmak için oynuyorum. Benim için kazanmak her zaman ön planda. Özel ya da resmi maç ayırmadan her maçı kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada forma şansı bulan genç oyuncularla ilgili de konuşan Demirbay, "Sezona henüz yeni hazırlanıyoruz. Takım arkadaşlarımla iyi bir hazırlık dönemi geçirip, sakatlıklar yaşamadan Bundesliga'ya başlamayı hedefliyoruz. İnşallah da böyle olur. Genç oyuncular iyi. Henüz 16, 18 yaşında olanlar var. Allah onlara da iyi bir gelecek nasip eder inşallah" şeklinde konuştu.
TARAFTARDAN KEREM DEMİRBAY'A YOĞUN İLGİ
Karşılaşmayı izlemeye gelen Bayer Leverkusen taraftarları, yeni transfer Kerem Demirbay'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, başarılı oyuncudan imza alıp, fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Maç öncesi takımlardan görüntüler
Kerem Demirbay'ın açıklamaları
Taraftarların Kerem Demirbay'a olan ilgisi
- Almanya
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri