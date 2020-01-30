Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti
Galatasaray'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Nzonzi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris'e gitti.
RENNES'LE SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Nzonzi'nin Rennes ile anlaşma sağladığı ve sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.
Haber Videosu: Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti
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Belhandayı da yanında götür hacı abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Git işine lan. cincon karakterli ve doğru adamı barındırmaz nerde mafya bari çirkef adam varsa barınacağı tek yer cincondur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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aslında kaliteli futbolcuydu. fakat galatasaray karakterli futbolcuların yeridir. öyle artis artis takılamaz.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Git işine lan cincon karakterli ve doğru adamı barındırmaz nerde mafya bari çirkef adam varsa varınacağı tek yer cincondur.1 Yayından Kaldır
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galatasarayin arda gibi karakterli adamlara ihtiyaci var anca o yakisir galatasaraya1 Yayından Kaldır