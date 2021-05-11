Özcan Bizati: "Bu takım bu dönüşleri yapmak zorundaydı"
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Özcan Bizati: "Bu takım bu dönüşleri yapmak zorundaydı"

Özcan Bizati: 'Bu takım bu dönüşleri yapmak zorundaydı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Göztepe'yi evinde 5-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, maçı çok fazla yorumlamanın bir gereği olmadığını belirterek "Neden yok diyorum?

Süper Lig'in 41. haftasında Göztepe'yi evinde 5-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, maçı çok fazla yorumlamanın bir gereği olmadığını belirterek "Neden yok diyorum? Çünkü bu takım bu dönüşleri yapmak zorundaydı. Bazı şeyler belki geç kalındı ama bu dönüşleri yapabileceğimizi de gösterdik" dedi.

Göztepe'yi sahasında 5-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bizati, "Sadece bizim sonuç almamızın yetmediği bir maçtı. Rakiplerimizin de ne yapacağı önemliydi. O sonuçların da bizim lehimize gelmesiyle birlikte Trabzonspor maçına umutla gidiyoruz. Tabii Trabzonspor maçında Kayserispor-Fenerbahçe müsabakasının sonucu da bizim için önemli olacak. Orada alacağımız bir galibiyet diğer taraflardan çıkacak olumlu bir sonuç bizi ligde bırakacak. Bunun farkındayız. Bu mücadeleyi vereceğiz. Maçı çok fazla yorumlamanın gereği yok. Neden yok diyorum? Çünkü bu takım bu dönüşleri yapmak zorundaydı. Bazı şeyler belki geç kalındı ama bu dönüşleri yapabileceğimizi de gösterdik" diye konuştu.

Bizati, bir basın mensubunun "Küme düşme konusunda 2-0'dan sonra acaba dediniz mi?" sorusuna, "Kötü oynadığınızda hep acabalar var. Biz çok daha önce bazı şeyleri bitirebilirdik. Bitirmemiz gerekiyordu. Ama bu dönemde bir deyim vardır, 'Kan kusacağız, kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz' diye. Biz o konumdayız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve bu takımı bu ligde tutacağız" diye cevap verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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