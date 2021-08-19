Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon avro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi.

Öte yandan Watford da Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Videoda Ozan'ın ismi formaya basılırken gösterildi.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak
Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak
Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Hamid Karzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Cimilli İbo Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:29:21. #1.14#

title