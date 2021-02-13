Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta takım arkadaşıyla yaptığı hata pahalıya patladı. Milli futbolcu Leicester City'nin ikinci golü bulduğu pozisyonda kaleciyle çarpışarak gole sebebiyet verdi.

Leicester City'ye 3-1 yenilen Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk maçına çıktı. 90 dakika sakada kalan 20 yaşındaki futbolcu, yenilen ikinci golde büyük talihsizlik yaşadı.

Karşılaşmanın 1-1 olduğu 81. dakikada Leicester City'nin attığı uzun topta kalesinden çıkan Alisson ceza alanı önünde topa doğru giden Ozan Kabak'la çarpıştı. Sonrasında boşa düşen topta Leicester City Jamie Vardy ile üstünlüğü yakaladı.

85. dakikada da Barnes ile bire birde kalan Ozan Kabak, atılan pasta rakibinin golü atmasını engelleyecek zamanı bulamadı. Ozan Kabak karşılaşmayı 1 sarı kartla tamamladı, son 2 golün içinde de talihsiz şekilde yer aldı.