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Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Haberler | Spor

- Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Çerkezköy 1911 Spor Kulübü ile Babaeskispor'un mücadelesinde sahalarda ender görülen anlar yaşandı.

- Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı

TEKİRDAĞ - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Çerkezköy 1911 Spor Kulübü ile Babaeskispor'un mücadelesinde sahalarda ender görülen anlar yaşandı. Maç esnasında sahaya girip oyuna katılmak isteyen köpek, görevlilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Çerkezköy 1911 Spor Kulübü ile Babaeskispor, Mustafa Uğraş Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 20. dakikasında saha kenarından içeri giren köpek de mücadeleye ortak olmak istedi. Topla oynamak isteyen köpek, saha görevlilerin yardımıyla dışarı çıkarılmaya çalışıldı. Sahada kalmak isteyen köpek ise saha dışına atılan bir topla dışarı çıkarıldı. Mücadele 1-0 Çerkezköy 1911 Spor Kulübü'nün üstünlüğüyle sona ererken, köpeğin saha içindeki mücadelesi de kameralara yansıdı.

Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı

Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı

Oyun oynamak için sahaya giren köpek top yardımıyla çıkarıldı

Maçı başlatmayan köpek renkli anlar yaşattı! Sahadan çıkmamak için her türlü şirinliği yaptı

Maçı başlatmayan köpek renkli anlar yaşattı! Sahadan çıkmamak için her türlü şirinliği yaptı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Spor Haberleri

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