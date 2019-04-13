Otomotiv Devi Volkswagen, Bulgaristan ile Türkiye Arasında Seçim Yapacak

Yeni fabrikası için yer arayışında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın (VW) Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim yapacağı belirtiliyor.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) edindiği bilgilere göre, kararın henüz verilmediği, konunun Nisan ayı sonunda VW Denetleme Kurulunun toplantısında ele alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulunun Kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği kaydedildi.

İKİ ÜLKEDE MALİYETLER DÜŞÜK

Haberde, her iki ülkede de personel giderlerinin Almanya'ya kıyasla düşük olduğu bu nedenle iki ülke arasındaki yarışın sonucunun açık olduğuna işaret edildi. Milyarlarca euro tutarındaki yatırıma ilişkin VW'den açıklama yapılmadı.

SATIŞ DEĞİL YATIRIM DA İSTENİYOR

Diğer yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomobil dergisi Automobilwoche'ye verdiği demeçte, "Türk kamuoyu VW'nin ülkeyi sadece bir satış pazarı olarak görmesini istemiyor, burada üretim yapılmasını da bekliyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ŞANSI YÜKSEK

Derginin haberine göre, mevcut nitelikli işçiler ve dağıtım yapısı açısından Türkiye'nin şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra VW, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretilmesi konusunda Ocak ayının ortasında anlaşmaya varmıştı.

DİĞER SEÇENEK BULGARİSTAN

Alman otomobil üreticisinin seçenekleri arasında bulunan Bulgaristan da, yeni fabrikanın ülkede açılmasını umuyor. DPA'nın edindiği bilgilere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Nisan ayı başında Sofya'ya ziyareti öncesinde VW'den bir heyet başkentte incelemelerde bulundu. Yatırımın planlandığı ülkedeki koşulların VW'nin alacağı kararda etkili olacağı belirtiliyor.

44 MİLYAR EURO YATIRIM YAPACAK

VW, geçen yıl Kasım ayında elektrikli araçlar, otonom sürüş ve dijital teknolojiler için gelecek beş yıl için 44 milyar euro yatırım yapılacağını açıklamıştı. Bunun yaklaşık 30 milyar eurosunun elektrikli araçların geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilmişti.